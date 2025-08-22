Ο ουρανός θα βυθιστεί στο σκοτάδι στις 23 Αυγούστου - Το σπάνιο φαινόμενο του «μαύρου φεγγαριού»

Στο απόλυτο σκοτάδι θα βυθιστεί ο ουρανός το βράδυ της 23ης Αυγούστου, καθώς το σπάνιο φαινόμενο που ονομάζεται «μαύρο φεγγάρι» θα κάνει την εμφάνισή του, προσφέροντας μοναδικές συνθήκες για αστροπαρατήρηση και θεαματικές καλοκαιρινές νύχτες.

Ο όρος «μαύρο φεγγάρι» – το φαινόμενο που θα κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό – δεν αποτελεί επίσημη αστρονομική ονομασία, αλλά χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τρίτη νέα σελήνη μέσα σε μία εποχή που περιλαμβάνει τέσσερις συνολικά νέες σελήνες.

Πρόκειται για φαινόμενο που εμφανίζεται σπάνια, περίπου κάθε 33 μήνες, και συνοδεύεται πάντα από ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αστρονόμων και των φίλων του ουρανού.

Συγκεκριμένα στις 2:06 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (EDT) το Σάββατο 23 Αυγούστου, η Σελήνη εισέρχεται στη φάση της νέας σελήνης. Η νέα σελήνη είναι ένα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο που συμβαίνει περίπου κάθε 29,5 μέρες, όταν η Σελήνη τοποθετείται ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και έτσι το φωτισμένο από τον Ήλιο μέρος της είναι στραμμένο μακριά από τη Γη. Αυτό σημαίνει ότι η Σελήνη δεν είναι ορατή από τη Γη, και ως εκ τούτου το βράδυ της νέας σελήνης ο ουρανός είναι πιο σκοτεινός απ’ ό,τι σε άλλες φάσεις.

Ωστόσο, η νέα σελήνη του Αυγούστου 2025 έχει μία ιδιαίτερη ονομασία και σημασία: πρόκειται για μία «μαύρη σελήνη» (black moon). Η μαύρη σελήνη είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, λιγότερο γνωστό και με κάποια δόση μυστηρίου, που παρουσιάζει ομοιότητες με το γνωστότερο φαινόμενο της «μπλε σελήνης» (blue moon). Αν και δεν είναι ορατή ως φως στον ουρανό, η μαύρη σελήνη έχει ιδιαίτερο αστρονομικό και ημερολογιακό ενδιαφέρον.

