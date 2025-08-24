Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Νέας Ζηλανδίας στη Σκιάθο
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος
Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους, με σημαία Νέας Ζηλανδίας, σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Καναπίτσας, νότια της Σκιάθου.
Στο σκάφος επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, όλοι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι εντάσεως 5 μποφόρ.
Στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ αναμένεται η συνδρομή ιδιωτικού σκάφους με δύτη για τον έλεγχο και την αποκόλληση του ιστιοφόρου.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
