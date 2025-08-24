Κίνηση τώρα: Αργές ταχύτητες στην Αθηνών – Κορίνθου, σε πλήρη εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων

Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου

EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι από νωρίς το μεσημέρι (24/08) η επιστροφή στην Αθήνα των αδειούχων του Αυγούστου, με αποτέλεσμα να σημειώνεται αυξημένη κίνηση κυρίως στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Αυτήν τη στιγμή, πρέπει να είναι «οπλισμένοι» με υπομονή οι οδηγοί που κινούνται στα Μέγαρα, αλλά και το ύψος της Πάχης.

Φυσικά, προσοχή θέλει και στα διόδια της Ελευσίνας, όπου έχουν ανοίξει 13 ταμεία για την εξυπηρέτηση του κόσμου που ταξιδεύει, όπως μετέδωσε το STAR.

