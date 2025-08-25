Μυτιλήνη: Προφυλακίστηκε ο αλλοδαπός που έβαλε 7 πυρκαγιές τον Δεκαπενταύγουστο

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος 57χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για επτά πυρκαγιές στη Δυτική Μυτιλήνη.

Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Από μεριάς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.

Μεταξύ των πυρκαγιών που παραδέχτηκε, περιλαμβάνεται και εκείνη που κατέστρεψε ολοσχερώς νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο δράστης εντοπίστηκε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της ΕΛΑΣ. Κατά την ανάκριση παραδέχτηκε τις πράξεις του, επικαλούμενος ως κίνητρο την αντεκδίκηση προς συμπολίτες του.

Όπως ανέφερε, τις δύο πρώτες φωτιές τις έβαλε για αντεκδίκηση σε ενοικιαστές εκτάσεων, την τρίτη επειδή «θόλωσε», ενώ την τέταρτη για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.