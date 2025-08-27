Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών: Νυχτερινές διακοπές κυκλοφορίας - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Σύντομες αλλά διαδοχικές διακοπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται τα ξημερώματα της Τετάρτης 27 Αυγούστου στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών, προκειμένου να διεξαχθούν τακτικοί έλεγχοι αντοχής στις γέφυρες. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 00:01 και θα ολοκληρωθούν έως τις 04:30, με στόχο να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια των κατασκευών και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ροή της κυκλοφορίας στο μέλλον.

Τι είναι οι δοκιμές αντοχής

Η δοκιμαστική φόρτιση αποτελεί καθιερωμένη διαδικασία που εφαρμόζεται περιοδικά σε κρίσιμες γέφυρες. Ειδικά φορτηγά τοποθετούνται πάνω στην κατασκευή και λειτουργούν ως τεχνητά φορτία. Μέσω αισθητήρων καταγράφονται στοιχεία όπως παραμόρφωση, τάσεις και δονήσεις, ώστε οι μηχανικοί να ελέγξουν την ανθεκτικότητα του έργου. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται ότι η γέφυρα μπορεί να ανταποκριθεί με ασφάλεια στο βάρος της καθημερινής κυκλοφορίας.

Ποια σημεία θα κλείσουν προσωρινά

Οι διακοπές κυκλοφορίας θα ισχύσουν στα εξής τμήματα:

Λεωφόρος Κηφισού

Γέφυρα εξόδου προς Κόρινθο (ρεύμα προς Λαμία)

Γέφυρα εξόδου προς Πειραιά (ρεύμα προς Λαμία)

Ύψος οδού Πίνδου (ρεύμα προς Πειραιά)

Ύψος οδού Αχαρνών (ρεύμα προς Πειραιά)

Ύψος οδού Τσούντα (ρεύμα προς Πειραιά)

Λεωφόρος Αθηνών

Γέφυρα εξόδου προς Λαμία (ρεύμα προς Αθήνα)

Ν.Π.Λ. Ποσειδώνος (προς Πειραιά)

Κλάδος εξόδου Λ. Κηφισού

Οδηγίες προς τους οδηγούς

Η Τροχαία συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις παραπάνω οδούς κατά τις ώρες των δοκιμών. Όσοι κινούνται στην περιοχή θα πρέπει να ακολουθούν προσεκτικά τη σήμανση και τις οδηγίες των τροχονόμων, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διεξαχθούν με ασφάλεια οι εργασίες.

