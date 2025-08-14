Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου

Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ομαλής και ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.
  • Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.
  • Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης.
  • Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας εντός των πόλεων.
  • Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).
  • Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κ.λπ.).
  • Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς - υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.
  • Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στα φορτηγά

Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής:

  1. Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και την Παρασκευή 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου.
  2. Την Κυριακή 17 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.

Για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία συνιστά στους πολίτες:

  • Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.
  • Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.
  • Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.
  • Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.
  • Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.
  • Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.
  • Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές ικανότητές τους και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.
  • Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.

