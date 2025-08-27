Σουβλάκι από... χρυσάφι: Ξεπέρασε το φράγμα των 7 ευρώ το τυλιχτό στην Κρήτη

Σε είδος πολυτελείας τείνει να εξελιχθεί ένα από τα πιο αγαπημένα εδέσματα των Ελλήνων, καθώς το τυλιχτό στην Κρήτη έχει αγγίξει τα 6 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνάει ακόμα και το φράγμα των 7 ευρώ...

Σε έρευνα που πραγματοποίησε το τοπικό - κρητικό μέσο creta24.gr σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού διαπιστώθηκε πως η τιμή του πιτόγυρου έχει εκτιναχθεί, με τις εποχές που ένα τυλιχτό κόστιζε μόλις 2,50 ευρώ να μοιάζουν πολύ μακρινές και δίχως επιστροφή.

