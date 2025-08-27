Σουβλάκι από... χρυσάφι: Ξεπέρασε το φράγμα των 7 ευρώ το τυλιχτό στην Κρήτη
Οι εποχές των τυλιχτών με 2,5 ευρώ βρίσκονται πια πολύ μακριά...
Σε είδος πολυτελείας τείνει να εξελιχθεί ένα από τα πιο αγαπημένα εδέσματα των Ελλήνων, καθώς το τυλιχτό στην Κρήτη έχει αγγίξει τα 6 ευρώ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνάει ακόμα και το φράγμα των 7 ευρώ...
Σε έρευνα που πραγματοποίησε το τοπικό - κρητικό μέσο creta24.gr σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής φαγητού διαπιστώθηκε πως η τιμή του πιτόγυρου έχει εκτιναχθεί, με τις εποχές που ένα τυλιχτό κόστιζε μόλις 2,50 ευρώ να μοιάζουν πολύ μακρινές και δίχως επιστροφή.
