Φωτιά τώρα στην Καλαμάτα στην περιοχή Μπιρμπίτα - Καίει κοντά σε καταυλισμό Ρομά
Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και καλαμιές
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην Καλαμάτα στην περιοχή Μπιρμπίτα.
Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα κοντά στον καταυλισμό Ρομά και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ επίσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.
