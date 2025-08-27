Φωτιά τώρα στην Καλαμάτα στην περιοχή Μπιρμπίτα - Καίει κοντά σε καταυλισμό Ρομά

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στην Καλαμάτα στην περιοχή Μπιρμπίτα.

Η πυρκαγιά καίει ξερά χόρτα κοντά στον καταυλισμό Ρομά και για την κατάσβεσή της στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ επίσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

