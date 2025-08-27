Μύκονος: «Πάγωσε» Ιταλός τουρίστας όταν τον σταμάτησε για έλεγχο ένας θρύλος της F1 – Δείτε βίντεο

Δράση ενημέρωσης των πολιτών με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο με πρωτοβουλία των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών Nazionale Piloti & safe-drive.org με επίσημη εκπροσώπηση από τον Κωνσταντίνο Μαστοράκη σε συνεργασία με την Τροχαία Μυκόνου, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και χορηγό την DyonMed ΑΕ.

Κεντρικό στοιχείο της δράσης, η οποία έλαβε χώρα σε πολυσύχναστο δρόμο του νησιού με αποδέκτες διερχόμενους οδηγούς, αποτέλεσε η δωρεάν διάθεση του καινοτόμου Alco Selftest, του πρώτου self–test ανίχνευσης αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, το οποίο προσφέρει αξιόπιστο αποτέλεσμα σε μόλις δύο λεπτά.

Το self–test αυτό λειτουργεί ως πολύτιμο «εργαλείο» πρόληψης και προσωπικής ευθύνης, επιτρέποντας στους οδηγούς να γνωρίζουν εάν είναι σε θέση να οδηγήσουν με ασφάλεια.

Η ενημέρωση των διερχόμενων οδηγών είχε διαδραστικό χαρακτήρα, με τον βετεράνο άσσο της Formula 1, Τζιανκάρλο Φιζικέλα και τον διακεκριμένο Έλληνα οδηγό WRC, Νίκο Παυλίδη, να συμμετέχουν ενεργά στη δράση.

Ο «Φίζι», ο οποίος σταμάτησε την καριέρα του στη Formula 1 το 2009 με απολογισμό τρεις νίκες σε 14 σεζόν, συμμετείχε ως εκπρόσωπος της Nazionale Piloti, της ποδοσφαιρικής ομάδας των πιλότων της Formula 1, με μέλη τόσο εν ενεργεία οδηγούς όσο και αστέρια που έχουν αποσυρθεί από τις πίστες.

Αναμφίβολα, ένα από τα στιγμιότυπα της πρωτοβουλίας ήταν η αντίδραση ενός νεαρού Ιταλού οδηγού με τσιγάρο, τον οποίο σταμάτησαν για ενημέρωση. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο άνθρωπος που συνομιλούσε ήταν ο βετεράνος πιλότος, ξεστόμισε μερικά… γαλλικά ως απόρροια της έκπληξης που αισθάνθηκε και ύστερα, τον χαιρέτησε, όπως φαίνεται στο βίντεο του mykonoslive.tv.