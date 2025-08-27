Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το βράδυ της Τετάρτης (27/08) έπειτα από ειδοποίηση για φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου διώροφης κατοικίας στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη, στο Κερατσίνι.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ενημέρωση για τυχόν εγκλωβισμένους εντός της κατοικίας.