Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κερατσίνι
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε διαμέρισμα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το βράδυ της Τετάρτης (27/08) έπειτα από ειδοποίηση για φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου διώροφης κατοικίας στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη, στο Κερατσίνι.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ενημέρωση για τυχόν εγκλωβισμένους εντός της κατοικίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:00 ∙ WHAT THE FACT
Πώς η σωματική άσκηση «σβήνει» τις τραυματικές μνήμες
21:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Αυτοψία Ιβάν Σαββίδη στις εργασίες για το αθλητικό κέντρο της Θέρμης
20:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ