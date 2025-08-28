Νέος "ιός" κουνουπιών στην Ευρώπη – Εντοπίστηκαν κρούσματα

Με εκτεταμένους ψεκασμούς από αέρος σε περιοχές με στάσιμα νερά προσπαθούν οι τοπικές αρχές να περιορίσουν την εξάπλωση των ιών που μεταδίδονται από μολυσμένα κουνούπια. Ωστόσο, η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη για πολλούς πολίτες.

Κάτοικοι στη δυτική Θεσσαλονίκη περιγράφουν ότι δεν μπορούν να καθίσουν ούτε στα σπίτια τους ούτε στα καταστήματά τους μετά τη δύση του ήλιου. «Μετά τις 8 το βράδυ δεν βγαίνω στο σπίτι μου. Ακόμα και μέσα, με τις σίτες, είναι δύσκολο», δηλώνει κάτοικος. Έμποροι σημειώνουν ότι τα καταστήματά τους αδειάζουν, καθώς οι πελάτες αποφεύγουν να καθίσουν έξω.

Συνεχείς ψεκασμοί, αλλά περιορισμένο αποτέλεσμα

Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν τον Απρίλιο και θα συνεχιστούν έως τον Οκτώβριο. Παρά την ένταση των μέτρων, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι η όχληση παραμένει έντονη. «Βγαίνει ένα κύμα κουνουπιών γύρω στις 8 με 8.30 το βράδυ και μέχρι τις 10 δεν μπορούμε να σταθούμε», τονίζει επαγγελματίας της περιοχής.

Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Η επέλαση του ιού του Δυτικού Νείλου συνεχίζεται, με 33 δήμους σε Αττική, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Πελοπόννησο να βρίσκονται στο «κόκκινο». Οι αρχές έχουν αυξήσει την ένταση των ψεκασμών, καθώς ο ιός παραμένει απειλή για τη δημόσια υγεία.

Ο ιός μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Μπορεί να προσβάλει άτομα κάθε ηλικίας, αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίες και όσοι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες ή ανοσοκαταστολή ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες.

Νέα απειλή: ο ιός Τσικουνγκούνια

Πέρα από τον Δυτικό Νείλο, οι υγειονομικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και για τον ιό τσικουνγκούνια, ο οποίος έχει καταγραφεί σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ο ιός αυτός μεταδίδεται επίσης μέσω κουνουπιών και προκαλεί υψηλό πυρετό, έντονους πόνους στις αρθρώσεις, κόπωση και εξάνθημα.

Αν και σπάνια οδηγεί σε θανάτους, η νόσος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ταλαιπωρία για εβδομάδες ή και μήνες, ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες. Η πιθανότητα εισαγωγής του στη χώρα μας μέσω του κουνουπιού τίγρης έχει θορυβήσει τις αρχές.

Συμπτώματα και κίνδυνοι

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι τόσο ο ιός του Δυτικού Νείλου όσο και ο τσικουνγκούνια εκδηλώνονται κυρίως με συμπτώματα όπως πυρετό, μυϊκούς πόνους, κόπωση και εξανθήματα, ενώ οι ευάλωτες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο από επιπλοκές.

Το κουνούπι τίγρης

Το ασιατικό κουνούπι τίγρης, μικρότερο από το κοινό κουνούπι, έχει εγκατασταθεί σε πολλές περιοχές της χώρας. Τσιμπάει και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης. Εκτός από τον Δυτικό Νείλο, μπορεί να μεταφέρει και άλλους επικίνδυνους ιούς, όπως τον τσικουνγκούνια και τον δάγκειο πυρετό.

