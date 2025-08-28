Θεσσαλονίκη: ΙΧ έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα - Συνελήφθη 31χρονος οδηγός

Σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν στα σταθμευμένα οχήματα ύστερα από ξέφρενη πορεία Ι.Χ στη Θεσσαλονίκη

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην οδό Μαρίας Κάλλας, έξω από το Ποσειδώνιο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ένα Ι.Χ που κινούνταν επί της οδού Μαρίας Κάλλας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.

Από το συμβάν δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο 31χρονος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση. Οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Διαβάστε επίσης