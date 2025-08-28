Θεσσαλονίκη: ΙΧ έπεσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα - Συνελήφθη 31χρονος οδηγός
Από το συμβάν δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου στην οδό Μαρίας Κάλλας, έξω από το Ποσειδώνιο, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr ένα Ι.Χ που κινούνταν επί της οδού Μαρίας Κάλλας εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα.
Από το συμβάν δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ο 31χρονος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση. Οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρχές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τιμολόγια ρεύματος: Έρχονται μειώσεις τιμών μετά την πτώση της χονδρικής
12:59 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη
12:38 ∙ ΕΛΛΑΔΑ