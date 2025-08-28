Αφροδίτη Λατινοπούλου: «Μας χτύπησε και μας εγκατέλειψε - Έβαλα κολλάρο για 3 ώρες»

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαδραματίστηκε το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη η ευρωβουλευτής και επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου , διευκρίνισε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

«Είμαι καλά στην υγεία μου. Είχαμε σταματήσει σε πορτοκαλί φανάρι ως οφείλαμε, κάποιος με ταχύτητα έπεσε από πίσω μας. Ευτυχώς φορούσαμε ζώνη γιατί η ζώνη σώζει ζωές. Τραντάχτηκα ολόκληρη», ανέφερε αρχικά η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στη συνέχεια αναφορικά με την εγκατάλειψη η ευρωβουλευτής ανέφερε πως ο οδηγός του αυτοκινήτου που τους τράκαρε άναψε αρχικά αλάρμ ωστόσο στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε προτού ανταλλάξουν στοιχεία. «Ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε», ξεκαθαρίστηκε.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου πρόσθεσε πως τόσο η ίδια όσο και ο συνεργάτης της που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι την ώρα του ατυχήματος είναι καλά στην υγεία τους, ωστόσο η επικεφαλής της «Φωνής Λογικής» αφότου διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο χρειάστηκε επίσης προληπτικά να φορέσει κολλάρο επειδή ένιωθε ενοχλήσεις.

Τέλος, θέλησε να ξεκαθαρίσει κάποιες ανακρίβειες που είχαν κυκλοφορήσει και ανέφερε πως διακομίστηκε στο ΚΑΤ και όχι στο «Υγεία», ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου που τράκαρε το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια την εγκατέλειψε ήταν Ινδός.

Πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα

Τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο η ευρωβουλευτής και επικεφαλής της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:00 της Τετάρτης (27/08), επί της Λεωφόρου Κηφισίας 336.

Στο αυτοκίνητο της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η οποία ήταν συνοδηγός, έπεσε άλλο ΙΧ και μετά τη σύγκρουση εγκατέλειψε το σημείο. Η ευρωβουλευτής τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες.

Ύστερα από αναζητήσεις, εντοπίστηκε το όχημα με τον οδηγό που διέφυγε.

Πρόκειται για άνδρα 35 ετών, ο οποίος και συνελήφθη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Οδηγήθηκε και κρατείται στο 1ο Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και αύριο (28/08) θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

