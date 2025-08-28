Κρήτη: Τουρίστες αναστάτωσαν δύο αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά

Αναστάτωση προκάλεσαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτη δύο Γερμανοί τουρίστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ βρίσκονταν στην πίστα του αερολιμένα και ετοιμάζονταν να ανέβουν στο αεροπλάνο άναψαν τσιγάρο, παρά τις σχετικές απαγορεύσεις.

Έγινε σύσταση από τους υπαλλήλους του αεροδρομίου, ωστόσο οι τουρίστες τους αγνόησαν και συνέχισαν να καπνίζουν. Εν τέλει οι δύο τουρίστες αντί να βρεθούν στον προορισμό τους κατέληξαν στα κρατητήρια.

Την ίδια στιγμή μία 53χρονη τουρίστρια υπό την επήρεια μέθης δημιούργησε επεισόδιο στο αεροδρόμιο των Χανίων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.