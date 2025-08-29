Τραγωδία στην Κρήτη: 76χρονη έπεσε από τις σκάλες και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Αυγούστου στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν μια 76χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση από σκάλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr η ηλικιωμένη ανέβαινε τις εξωτερικές σκάλες του σπιτιού της για να ανέβει από το υπόγειο στο ισόγειο, ωστόσο υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες έχασε την ισορροπία της και έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος και παρέλαβε την 76χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να την κρατήσουν στην ζωή η άτυχη γυναίκα είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή με αποτέλεσμα όταν έφτασε στο νοσοκομείο οι γιατροί απλώς να διαπιστώσουν τον θάνατό της.

