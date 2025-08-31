Τραγωδίες στην άσφαλτο: Συγκλονίζουν γονείς θυμάτων, τραυματίες και γιατροί για τον ακήρυχτο πόλεμο

Τραγικές ιστορίες, χαμένα όνειρα και η ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους στην οδική ασφάλεια

Τραγωδίες στην άσφαλτο: Συγκλονίζουν γονείς θυμάτων, τραυματίες και γιατροί για τον ακήρυχτο πόλεμο
Η χώρα παραμένει δέσμια ενός «ακήρυχτου πολέμου» στους δρόμους. Κάθε μέρα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ή μένουν με βαριές αναπηρίες σε τροχαία. Γιατροί του ΚΑΤ περιγράφουν την οδυνηρή πραγματικότητα που ζουν καθημερινά: περιστατικά με σοβαρά τραύματα, οικογένειες που καταρρέουν, νέους ανθρώπους που βλέπουν τα όνειρά τους να σβήνουν σε μια στιγμή.

«Δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε άνθρωποι»

«Δεν είναι το παιδί μου το νούμερο 100 που χάθηκε στο δρόμο», λέει συγκλονισμένη η μητέρα του Αδαμάντιου Μαντή, που σκοτώθηκε το 2019 στα 21 του χρόνια στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο νεαρός αθλητής παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με ταχύτητα διπλάσια του ορίου, τη στιγμή που κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να δει αν υπήρχε μηχανική βλάβη. Η μητέρα του συνεχίζει μέχρι σήμερα τον αγώνα για να μην χαθούν κι άλλα παιδιά.

Στο ίδιο πένθος βυθίστηκαν και οι οικογένειες της Εμμανουέλας Καριωτάκη και του Κωνσταντίνου Κανακάκη, δύο ακόμη νέων που έχασαν άδικα τη ζωή τους στην άσφαλτο. «Πολλές φορές κλαίω σαν μάνα που έχασα το παιδί μου», λέει χαρακτηριστικά μια μητέρα, «αλλά πιο πολλές φορές κλαίω για εκείνον που έχασε τα νιάτα του και τα όνειρά του».

Ζωές που άλλαξαν για πάντα

Το 2022, ο Αντώνης Γιαζιτζόγλου έχασε το ένα του πόδι και κινδύνεψε να χάσει και το δεύτερο. «Οι γιατροί πάλεψαν να με σώσουν. Η ζωή μου ανατράπηκε. Εκεί που ήμουν αρτιμελής, τώρα αντιμετωπίζω έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος για αρτιμελείς. Πεζοδρόμια, κτίρια, δομές – όλα είναι απροσπέλαστα».

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Αντωνίου βρέθηκε καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο στα 16 του χρόνια, όταν ένας οδηγός που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα έχασε τον έλεγχο και ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, χτυπώντας τον ίδιο και δύο συμμαθητές του στην Καλαμαριά. «Ξύπνησα μετά από δυόμισι μήνες στο νοσοκομείο για να μάθω τι είχε συμβεί», αφηγείται. Από τότε αφιέρωσε τη ζωή του στο να μιλά σε νέους για τον γολγοθά των θυμάτων τροχαίων.

Ο ανθρώπινος πόνος πίσω από τα στατιστικά

Η Ελλάδα μετράει κάθε μήνα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Μόνο τον Ιούνιο του 2025, σημειώθηκαν:

  • 1.295 τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα
  • 63 θάνατοι
  • 58 σοβαροί τραυματισμοί

Οι αριθμοί αυτοί, σύμφωνα με γιατρούς του ΚΑΤ, συνιστούν «μια γενοκτονία για την Ελλάδα». Οι περισσότερες κακώσεις είναι στο κεφάλι, κάτι που επιβαρύνει δραματικά την κατάσταση. Το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων είναι κάτω των 50 ετών, με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές που βρίσκονται στην πιο δημιουργική τους φάση.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι όταν πρέπει να ενημερώσουμε μια οικογένεια ότι ο άνθρωπός τους πέθανε», αναφέρουν οι γιατροί. «Χρειάζεται τεράστια ψυχική δύναμη για να μεταφέρεις μια είδηση που ξέρεις πως θα γκρεμίσει έναν ολόκληρο κόσμο».

Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν να εφαρμοστεί στην πράξη ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας με συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους. «Δεν αρκούν οι εξαγγελίες, χρειάζεται πραγματική δράση», λένε όσοι έχασαν παιδιά, αδέλφια ή φίλους στην άσφαλτο.

