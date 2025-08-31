Συναγερμός στη Χίο: Επιβάτης «πήδηξε» στη θάλασσα από πλοίο - Στις έρευνες και το εμπορικό ναυτικό

Αναστάτωση προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/8) περιστατικό πτώσης επιβάτη στη θάλασσα από επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος-Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος βρέθηκε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού, ενώ στην επιχείρηση αναζήτησης συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη, ένα πολεμικό πλοίο, παραπλέοντα εμπορικά πλοία αλλά και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, με άνεμο βόρειο έντασης 3 μποφόρ. Παράλληλα, διερευνώνται τα αίτια και οι συνθήκες της πτώσης, ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.