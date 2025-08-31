Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ακύρωση της συναυλίας - «Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματίας»

Μετά την κατάρρευση της σκηνής στην πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, λόγω των ισχυρών ανέμων, η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της ανάρτηση εκφράζοντας τη θλίψη της για την ακύρωση της συναυλίας που είχε προγραμματιστεί με τον Αντώνη Ρέμο και τις Μέλισσες.

Η τραγουδίστρια σημείωσε στο instagram: «Λυπάμαι τόσο πολύ που για άλλη μια φορά δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η συναυλία μας στα Γιάννενα. Είχαμε όλοι την αγωνία μήπως τη χαλάσει ο καιρός, πράγμα που έγινε εν τέλει, συν το απρόβλεπτο ατύχημα ένεκεν του αέρα, νωρίς το απόγευμα που διέλυσε εντελώς την ελπίδα να πραγματοποιηθεί. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματίας. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς που ταξιδέψατε από πολλά μέρη για να έρθετε και σας ευχηθώ καλή και ασφαλή επιστροφή. Εις το επανιδείν».

