Εμπρησμοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Τρεις ταυτόχρονες εστίες σε δύο τμήματα και στο βουνό

Όπως ανακοινώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 31 Αυγούστου εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα τρεις εστίες φωτιάς εντός του χώρου της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο:

πλησίον του Τμήματος Γεωλογίας,

γύρω από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής,

στον ορεινό όγκο της Πανεπιστημιούπολης.

«Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Υπηρεσίας Φύλαξης και της Μονάδας Ασφάλειας & Προστασίας του Πανεπιστημίου, καθώς και στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι εστίες εντοπίστηκαν και κατασβέστηκαν έγκαιρα, χωρίς να υπάρξουν ζημιές σε εγκαταστάσεις ή υποδομές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Πρύτανης και το Συμβούλιο Διοίκησης εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς το προσωπικό φύλαξης, τη Μονάδα Ασφάλειας & Προστασίας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον επαγγελματισμό, την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα που επέδειξαν. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, το Πανεπιστήμιο προχωρά στην ενίσχυση των προληπτικών μέτρων για την προστασία της Πανεπιστημιούπολης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η ανακοίνωση καταλήγει:

Μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στη Δυτική Αχαΐα -Πάτρα και με το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, το Πανεπιστήμιο Πατρών ως πυλώνας γνώσης, έρευνας και βιώσιμης ανάπτυξης για τη Δυτική Ελλάδα, σχεδιάζει και υλοποιεί, μαζί με το προσωπικό και τους φοιτητές του, πρόσθετες πρωτοβουλίες που στοχεύουν:

στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας,

στην ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ενδυναμώνει την ανθεκτικότητά του απέναντι στις προκλήσεις, θωρακίζει την λειτουργία της ακαδημαϊκής κοινότητας και παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην κατεύθυνση ενός ασφαλούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.