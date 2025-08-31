Έρχεται το «ματωμένο φεγγάρι» του Σεπτεμβρίου - Τι θα δούμε από την Ελλάδα

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο ετοιμάζεται να φωτίσει τον ουρανό στις αρχές Σεπτεμβρίου, με την επόμενη ολική σεληνιακή έκλειψη, γνωστή και ως «ματωμένο φεγγάρι», να σημειώνεται τη νύχτα 7 προς 8 Σεπτεμβρίου.

Η τελευταία σεληνιακή έκλειψη, αυτή του Μαρτίου, ήταν πλήρως ορατή σε μεγάλο μέρος της Αμερικής, ενώ μερικώς παρατηρήθηκε από περιοχές της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας.

Αντίθετα, η έκλειψη του Σεπτεμβρίου θα έχει διαφορετική γεωγραφική κατανομή ως προς την ορατότητα:

Πλήρης ορατότητα : σε περιοχές της Ασίας και της δυτικής Αυστραλίας

Μερική ορατότητα (συμπεριλαμβανομένης της φάσης της ολότητας) : σε Ευρώπη, Αφρική, ανατολική Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Μη ορατή: στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αμερική

Όσον αφορά την Ελλάδα, το φαινόμενο θα είναι ορατό, με τη Σελήνη να έχει ήδη ανατείλει κατά τη διάρκεια της έκλειψης. Οι παρατηρητές στη χώρα μας θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το πιο ουσιαστικό μέρος του φαινομένου, την ολική φάση της έκλειψης, από την έναρξή της μέχρι το τέλος.

Η μέγιστη στιγμή της ολότητας αναμένεται να συμβεί στις 21:11:46 το βράδυ (ώρα Ελλάδας), με το φεγγάρι να παίρνει τη χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωση που του δίνει την ονομασία «ματωμένο». Η επόμενη ολική σεληνιακή έκλειψη είναι προγραμματισμένη για τον Μάρτιο του 2026, με καλύτερη ορατότητα από τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και την Ανατολική Ασία.