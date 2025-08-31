Η στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα από πλοίο μεταξύ Χίου και Μυτιλήνης - Βίντεο
Υπό κράτηση βρίσκονται οι 3 ειδικοί φρουροί και ο ένας υπαρχιφύλακας που βρίσκονταν στο επιβατηγό – oχηματαγωγό πλοίο
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο Τούρκος κρατούμενος πέφτει στη θάλασσα της Χίου φέρνει στο φως ο ΑΝΤ1.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέλη του πληρώματος προσπαθούν να στρέψουν τον προβολέα στο σημείο που βρίσκεται ο κρατούμενος. Μάλιστα ο κρατούμενος που κοιμόταν στο πάτωμα με χειροπέδες, κατάφερε να σηκωθεί και την ώρα που ένας επιβάτης άνοιξε μια πόρτα του πλοίου, εκείνος πήδηξε στη θάλασσα.
Υπό κράτηση βρίσκονται οι 3 ειδικοί φρουροί και ο ένας υπαρχιφύλακας που βρίσκονταν στο επιβατηγό – oχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη τα ξημερώματα του Σαββάτου.
