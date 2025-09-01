Ελασσόνα: Ανησυχία για την εμφάνιση αρκούδων στα όρια της πόλης - Επιτίθενται σε ζώα

Προβληματισμένοι και με έντονο το αίσθημα της ανησυχίας αρκετοί Ελασσονίτες, όσοι γνωρίζουν τι συμβαίνει. Όπως αναφέρει η Έκδοση της Ελασσόνας: “στρέφουν το βλέμμα τους στους αρμόδιους προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πριν βρεθούμε μπροστά σε μια πραγματικότητα που κανείς δεν θα ήθελε!

Σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν περισσότερες από μια αρκούδες και κινούνται πλέον στα όρια της πόλης, και συγκεκριμένα σε κάποιες δομές στις οποίες ζουν και κινούνται καθημερινά αρκετοί συνδημότες μας και όχι μόνο, προς αναζήτηση τροφής με συνέπεια να καταστρέφουν μελίσσια, να σκοτώνουν ελάφια γαϊδούρια, και προβατίνες!Πρόσφατα στην θέση «Αγροκήπιο» απέναντι από το στρατόπεδο σκότωσαν ένα γάιδαρο και σε παρακείμενο χώρο, σκότωσαν τρία ελάφια, και τραυμάτισαν άλλα δύο

Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για αρκούδες αλλά για αγέλη σκυλιών, που προξενεί αυτές τις ζημιές, ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι είναι αυτόπτες μάρτυρες της παρουσίας αρκούδων.Αξίζει να σημειώσουμε ότι την περυσινή χρονιά εμφανίστηκαν στην περιοχή του «Αμάρμπεη» 17 αρκούδες!

Δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται αρκούδες στην περιοχή μας, σχεδόν κάθε χρόνο είχαμε επιθέσεις σε μελίσσια, φέτος όμως η παρουσία τους εντοπίζεται στα όρια της πόλης, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει, με όσους κινδύνους μπορεί να εγκυμονεί.

Σε καθημερινή βάση άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στην προαναφερόμενη περιοχή γίνονται μάρτυρες άγριων συμπλοκών μεταξύ σκυλιών και αρκούδας!

Πηγή: Onlarissa.gr