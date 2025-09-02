Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών - Κορίνθου
Παραμένουν τα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στο 43ο χιλιόμετρο της Αθηνών - Κορίνθου
Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στην N.E.O. Αθηνών - Κορίνθου μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) στο 43ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Αθήνα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από την αριστερή λωρίδα ενώ στο ρεύμα προς Κόρινθο η κίνηση διεξάγεται από τις δύο δεξιές λωρίδες.
Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα ένα φορτηγό ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.
Ο οδηγός του οχήματος κατάφερε και βγήκε μόνος του από το όχημα με ελαφρά τραύματα.
