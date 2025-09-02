Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, λιμάνι Πειραιά και Πέτρου Ράλλη

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ αλλά και στον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.

Στο «κόκκινο» είναι και οι λεωφόροι Κηφισίας και Μεσογείων αλλά και οι Βασιλέως Κωνσταντίνου και Συγγρού.

Κίνηση παρατηρείται και στην Εθνική Αντιστάσεως καθώς και στην Ηλιουπόλεως.

Παράλληλα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Πέτρου Ράλλη και στη Γρηγορίου Λαμπράκη.

Τέλος, αυξημένη κίνηση υπάρχει και στη λεωφόρο Αθηνών.

Αναφορικά με την Αττική οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 5΄-10΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.