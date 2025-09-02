Hellenic Train: Αναστέλλονται τα δρομολόγια στην Παναχαϊκή λόγω φωτιάς

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας) προωθήθηκαν στον προορισμό τους με λεωφορεία

Αρχείου - Eurokinissi
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας ανεστάλη προσωρινά νωρίς το πρωί.

Η διακοπή, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Ο.Σ.Ε., οφειλόταν σε πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Παναχαϊκής.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε, προωθήθηκαν στον προορισμό τους με λεωφορεία.

Η κυκλοφορία έχει ήδη αποκατασταθεί και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train.

