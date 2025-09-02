Κηφισός: Τροχαίο προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς Πειραιά

Έντονη κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισού, μετά από σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος της Λεωφόρου Αθηνών. Συγκεκριμένα το τροχαίο ατύχημα προκάλεσε έντονες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά, με τις ουρές των αυτοκινήτων να εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση.

Έρευνα της τροχαίας για τα αίτια

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο και διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Παράλληλα, συνεργεία εργάζονται για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή, αν είναι εφικτό, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές.

