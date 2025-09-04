Καστοριά: Μινκ επιτέθηκε και ακρωτηρίασε το χέρι κατάκοιτης ηλικιωμένης

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στους Μανιακούς Καστοριάς, μετά την είδηση για μια πρωτοφανή και άγρια επίθεση που δέχθηκε μία κατάκοιτη ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ένα άγριο μινκ εισέβαλε από την ανοιχτή πόρτα της οικίας της ηλικιωμένης. Το άγριο ζώο κατευθύνθηκε προς το κρεβάτι όπου βρισκόταν η κατάκοιτη γυναίκα και της επιτέθηκε, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο χέρι.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και πρόκειται να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση του τραύματός της.

Το σοκαριστικό αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην έντονη ανησυχία που επικρατεί το τελευταίο διάστημα και σε άλλα χωριά της περιοχής, όπως ο Πεντάβρυσος, η Τσάκωνη και το Χιλιόδενδρο. Κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν αναφέρει επανειλημμένες εμφανίσεις μινκ, γεγονός που τους έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση.

