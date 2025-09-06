Ηράκλειο: Μηχανάκι παρέσυρε υπερήλικα στον Μασταμπά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 20:30, στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, όταν μηχανή, που οδηγούσε διανομέας, παρέσυρε έναν ηλικιωμένο πεζό, ηλικίας περίπου 100 ετών!

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

