Κίνηση στους δρόμους: «Μαρτύριο» ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική οδό

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτήν την ώρα οι οδηγοί στον Κηφισό αναφορικά με την κίνηση, λόγω και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, με δυσκολία κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

Πολλά τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις και στην Αττική οδό:

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

10΄-15΄από Μεταμόρφωση( είσοδο από Λαμία) έως Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/ullkrkph8H — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 8, 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, από το ύψος της χ/θ 24,000 έως το ύψος της χ/θ 32,000 στην κατεύθυνση προς Λαμία, περιοχής Δήμων Κηφισιάς, Διονύσου και Ωρωπού, κατά το χρονικό διάστημα από 8-9-2025 έως 20-12-2025, κατά τις ώρες 19.00΄ έως 07.00΄.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα απόγευμα έως και Σάββατο πρωί, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 24-10-2025 έως και 29-10-2025, για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης, ως εξής:

Φάση Α:

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Φάση Β:

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Φάση Γ:

Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι προσωρινές (μικρής διάρκειας), θα αποσύρονται καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών ενώ το μέγιστο μήκος αποκλεισμού δεν θα ξεπερνάει τα 5 χλμ. ανά αποκλεισμό και θα υπάρχει ζώνη προειδοποίησης μήκους 800 μ.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.