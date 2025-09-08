«Είμαι ο Μάνος, μάνικα»: Το πιο εθιστικό trend αυτή τη στιγμή στο TikTok

Το TikTok μας αποδεικνύει ξανά πόσο εύκολα μπορεί να «γεννήσει» trends από το πουθενά, άλλοτε ενδιαφέροντα, άλλοτε σπαστικά.

Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής είναι ο χρήστης jimapas, που πήρε αφορμή από ένα τραπ τραγούδι με στίχους «Είμαι ο Χάρος, Χάρηκα» και με μια δόση ευρηματικότητας, θα 'λεγε κανείς, έφτιαξε τη δική του εκδοχή: «Είμαι ο Μάνος, μάνικα, φοράω κοντομάνικα». Και ακολούθησε ο χαμός...

