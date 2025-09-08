«Είμαι ο Μάνος, μάνικα»: Το πιο εθιστικό trend αυτή τη στιγμή στο TikTok
Από μια απλή ατάκα στο TikTok, εμπνευσμένη από τραπ τραγούδι, δημιουργήθηκε μέσα σε λίγες μέρες ένα εθιστικό και συνάμα σπαστικό trend. «Είμαι ο Μάνος, μάνικα» και πάει λέγοντας...
Το TikTok μας αποδεικνύει ξανά πόσο εύκολα μπορεί να «γεννήσει» trends από το πουθενά, άλλοτε ενδιαφέροντα, άλλοτε σπαστικά.
Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής είναι ο χρήστης jimapas, που πήρε αφορμή από ένα τραπ τραγούδι με στίχους «Είμαι ο Χάρος, Χάρηκα» και με μια δόση ευρηματικότητας, θα 'λεγε κανείς, έφτιαξε τη δική του εκδοχή: «Είμαι ο Μάνος, μάνικα, φοράω κοντομάνικα». Και ακολούθησε ο χαμός...
