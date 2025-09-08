Φωτιά έβαλαν στη νύχτα του Ρεθύμνου η Δέσποινα Βανδή και ο Αντώνης Δημητριάδης
Το Ρέθυμνο φιλοξένησε τον Αντώνη Δημητριάδη στο Baja Beach, με την παρουσία της Δέσποινας Βανδή, που εντυπωσίασε το κοινό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία μουσική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με πρωταγωνιστή τον DJ Αντώνη Δημητριάδη, ο οποίος ανέλαβε το πρόγραμμα στο Baja Beach Club. Ιδιαίτερη παρουσία αποτέλεσε η τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή, η οποία βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:39 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ναι, je regrette
21:47 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πέντε λόγοι να αποφύγετε τον καφέ με άδειο στομάχι
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα
07:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ