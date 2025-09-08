Φωτιά έβαλαν στη νύχτα του Ρεθύμνου η Δέσποινα Βανδή και ο Αντώνης Δημητριάδης

Μία μουσική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, με πρωταγωνιστή τον DJ Αντώνη Δημητριάδη, ο οποίος ανέλαβε το πρόγραμμα στο Baja Beach Club. Ιδιαίτερη παρουσία αποτέλεσε η τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή , η οποία βρέθηκε ανάμεσα στο κοινό.

