Βασίλης Μπισμπίκης για Δέσποινα Βανδή: Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου αστέρι μου

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέβασε ένα story για τη Δέσποινα Βανδή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram

Την ονομαστική της εορτή είχε τον Δεκαπενταύγουστο η Δέσποινα Βανδή, με θαυμαστές και φίλους να της στέλνουν ευχές για την ξεχωριστή ημέρα. Η τραγουδίστρια κάνει τις διακοπές της στην Κρήτη με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέβασε ένα story για τη σύντροφό του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό, ο ηθοποιός έγραψε για τη Δέσποινα Βανδή: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου, αστέρι μου… Χρόνια σου πολλά».

bisbikis.jpg

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη για τη Δέσποινα Βανδή

