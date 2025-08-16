Βασίλης Μπισμπίκης για Δέσποινα Βανδή: Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου αστέρι μου

Την ονομαστική της εορτή είχε τον Δεκαπενταύγουστο η Δέσποινα Βανδή, με θαυμαστές και φίλους να της στέλνουν ευχές για την ξεχωριστή ημέρα. Η τραγουδίστρια κάνει τις διακοπές της στην Κρήτη με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέβασε ένα story για τη σύντροφό του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό, ο ηθοποιός έγραψε για τη Δέσποινα Βανδή: «Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου, αστέρι μου… Χρόνια σου πολλά».