Φωτιά στα Βασιλικά Φαρσάλων στη Λάρισα

Αρκετά επικίνδυνη εξακολουθεί να είναι η φωτιά που ξέσπασε στα Βασιλικά Φαρσάλων στη Λάρισα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 και να σταλεί μήνυμα στα κινητά των κατοίκων.
Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πολυδάμειο. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επιπλέον, συνδρομή παρέχεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Λίγο αργότερα, νέο μήνυμα από το 112 ενημέρωσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των Αρχών.
