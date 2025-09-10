Φωτιά τώρα στη Λάρισα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2025

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.