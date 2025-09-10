Φωτιά τώρα στη Λάρισα
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πολυδάμειο Λάρισας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις με 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
