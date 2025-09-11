Νέα Ιωνία: Στιγμές τρόμου σε φαρμακείο - Βίντεο-ντοκουμέντο με απόπειρα ληστείας

Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 13:00 σε φαρμακείο στη Νέα Ιωνία, όταν τρεις άνδρες αποπειράθηκαν να ληστέψουν το κατάστημα, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία της βοηθού της ιδιοκτήτριας.

Η φαρμακοποιός Brosio Angelica, μιλώντας στο Νewsbomb, περιέγραψε τις στιγμές τρόμου: «Τρόμαξα πολύ. Ήμουν απασχολημένη στο εργαστήριο και η βοηθός μου ήταν μπροστά. Μπήκαν δύο άτομα, ο ένας ζητούσε πληροφορίες για το νοσοκομείο "Αγία Όλγα" που βρίσκεται απέναντι και ο άλλος ρωτούσε για μία κρέμα. Στη συνέχεια ζήτησε και ένα παιδικό μπιμπερό, το οποίο βρισκόταν σε πάνω δωμάτιο. Όταν η κοπέλα ανέβηκε για να του το δείξει, εκείνος την έστησε στη γωνία. Τότε μπήκε και ο τρίτος συνεργός του που άρχισε να ψάχνει τα συρτάρια για να βρει το ταμείο».

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το newsbomb.gr, φαίνονται οι τρεις δράστες να μπαίνουν στο φαρμακείο φορώντας βερμούδες, λευκές μπλούζες και γυαλιά ηλίου. Ο πρώτος πλησίασε την υπάλληλο προσποιούμενος τον πελάτη και έκανε ερωτήσεις για το νοσοκομείο, ώστε να κερδίσει χρόνο. Ο δεύτερος, φορώντας καπέλο, την οδήγησε προς το σημείο όπου φυλάσσονταν τα μπιμπερό, με σκοπό να την απομονώσει. Εκείνη τη στιγμή ο τρίτος συνεργός, με γένια και χωρίς πλέον τα γυαλιά, μπήκε στο κατάστημα και κατευθύνθηκε πίσω από τον πάγκο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άνδρας άρχισε να ψάχνει βιαστικά τα συρτάρια για χρήματα, ώσπου εμφανίστηκε η ιδιοκτήτρια. «Βγήκα έξω και τον είδα. Φώναξα "τι κάνετε; Πάρε την αστυνομία!". Τότε πανικοβλήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή», δήλωσε η κυρία Angelica Brosio.

Η φαρμακοποιός σημειώνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που οι φαρμακοποιοί πέφτουν θύματα εγκληματικής ενέργειας: «Κάθε λίγο και λιγάκι χρόνο ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν αντέχεται άλλο αυτή η κατάσταση».

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.