Οριστικά πρύτανης ο Παναγιώτης Καλδής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης του Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή.

Με την απόφασή του, το ΣτΕ διαπίστωσε την έλλειψη νομιμότητας στις πράξεις καθαίρεσης που είχαν επιχειρήσει μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τις ακύρωσε ως παράνομες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσωρινής απόφασης του ΣτΕ, με τις οποίες είχε ήδη διασφαλιστεί η παραμονή του Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή στη θέση του.

Κατόπιν τούτων, ο κ. Καλδής παραμένει οριστικά Πρύτανης του ΠΑΔΑ, γεγονός που αποκαθιστά τη θεσμική τάξη και την ομαλή λειτουργία της διοίκησης του Ιδρύματος.

ο κ. Κλαδής είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Μάρκετινγκ στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου (2019-23). Ομόφωνα επιλέχθηκε από την Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως μέλος του τριμελούς Προεδρείου της για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και πρώτος Προεδρεύων (01/09-31/12/2022). Επανεξελέγη για δεύτερη θητεία Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2023-27).

Έχει αποφοιτήσει από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιώς (1977), είναι πτυχιούχος αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1982), όπως και πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (1984). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από τη Σχολή Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου Coventry της Αγγλίας (2003). Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στον Τομέα Οικονομικής Πολιτικής και Κράτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004). Είναι πιστοποιημένος στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2017).

Επιλέχθηκε ως ο πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2019-22), όπως και τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2018-21), ιδιότητες τις οποίες αποποιήθηκε λόγω της εκλογής του ως Πρύτανης.

Κατέχει τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή (Guest Professor) στo Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Κίνα (2022) και του Διακεκριμένου Καθηγητή (Distinguished Professor) στo Shenyang University, Κίνα (2019). Από το 2014, φέρει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή (Honorary Professor) του Πανεπιστημίου Guglielmo Marconi, Ιταλία.