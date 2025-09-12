Οριστικά πρύτανης ο Παναγιώτης Καλδής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το ΣτΕ διαπίστωσε την έλλειψη νομιμότητας στις πράξεις καθαίρεσης

Newsbomb

Οριστικά πρύτανης ο Παναγιώτης Καλδής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης του Πρύτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή.

Με την απόφασή του, το ΣτΕ διαπίστωσε την έλλειψη νομιμότητας στις πράξεις καθαίρεσης που είχαν επιχειρήσει μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και τις ακύρωσε ως παράνομες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσωρινής απόφασης του ΣτΕ, με τις οποίες είχε ήδη διασφαλιστεί η παραμονή του Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Καλδή στη θέση του.

Κατόπιν τούτων, ο κ. Καλδής παραμένει οριστικά Πρύτανης του ΠΑΔΑ, γεγονός που αποκαθιστά τη θεσμική τάξη και την ομαλή λειτουργία της διοίκησης του Ιδρύματος.

ο κ. Κλαδής είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Μάρκετινγκ στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου (2019-23). Ομόφωνα επιλέχθηκε από την Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως μέλος του τριμελούς Προεδρείου της για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και πρώτος Προεδρεύων (01/09-31/12/2022). Επανεξελέγη για δεύτερη θητεία Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2023-27).

Έχει αποφοιτήσει από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιώς (1977), είναι πτυχιούχος αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1982), όπως και πτυχιούχος παιδαγωγικών σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (1984). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από τη Σχολή Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου Coventry της Αγγλίας (2003). Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στον Τομέα Οικονομικής Πολιτικής και Κράτους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004). Είναι πιστοποιημένος στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2017).

Επιλέχθηκε ως ο πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2019-22), όπως και τακτικό μέλος της ΕΗΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2018-21), ιδιότητες τις οποίες αποποιήθηκε λόγω της εκλογής του ως Πρύτανης.

Κατέχει τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή (Guest Professor) στo Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Κίνα (2022) και του Διακεκριμένου Καθηγητή (Distinguished Professor) στo Shenyang University, Κίνα (2019). Από το 2014, φέρει τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητή (Honorary Professor) του Πανεπιστημίου Guglielmo Marconi, Ιταλία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

20:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Αρχίζει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου – Το πρόγραμμα και οι ελληνικές συμμετοχές

20:02BOMBER

Η Γάζα και οι πολιτικές συγγένειες

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Θα καταθέσει στην δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπάλντονι

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης συνομιλεί με τον γκουρού της AI Demis Hassabis

19:52LIFESTYLE

«Porto Leone»: Η πρεμιέρα που «κλείδωσε» και ο ρόλος του Βασίλη Μπισμπίκη

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Περιμένει το Τουρκία - Ελλάδα η Γερμανία - Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός!

19:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσική, λάμψη και… Ζαμπέτας στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

19:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025-2026 - «Να φυτεύεις σπόρους, να ανοίγεις δρόμους»

19:35ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Ο 22χρονος δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ απείλησε να αυτοκτονήσει αντί να παραδοθεί

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Οριστικά πρύτανης ο Παναγιώτης Καλδής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισαάκ Νεύτων: Αρχαιολόγοι βρήκαν το σπίτι όπου παρατήρησε την πτώση του μήλου

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Η ΓΣ του ΟΗΕ ενέκρινε δήλωση για λύση δύο κρατών Ισραήλ-Παλαιστίνης - Υπέρ ψήφισε η Ελλάδα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Τζάστιν Μπίμπερ: Η τρυφερή φωτογραφία με τον ενός έτους γιο του στο αυτοκίνητο

18:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γερμανία – Φινλανδία 98-86: Ανώτερη και στον τελικό η παγκόσμια πρωταθλήτρια

18:48ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανακαλύψτε τι υπάρχει γύρω σας: Η Αγορά Viber ξεκινά στην Ελλάδα

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ στέλνει «ανατολική φρουρά» στα σύνορα με τη Ρωσία

18:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Van Gogh: The Immersive Experience από τις 22 Οκτωβρίου στο Γουδί

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

18:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Ζοάο Μάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

19:35ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: Ο 22χρονος δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ απείλησε να αυτοκτονήσει αντί να παραδοθεί

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

17:24ΕΛΛΑΔΑ

42χρονος μαστροπός: «Την έβαζε να του γλείφει τα πόδια, όταν δεν έκανε αυτό που ζητούσε» - Σοκάρουν οι περιγραφές των θυμάτων

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αλλοδαπός επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι σε λεωφορείο, μπροστά σε ανήλικα

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Θα καταθέσει στην δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπάλντονι

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Ιπποκράτειο: Έπεσε από καρέκλα ο καρδιοχειρουγός με το «φακελάκι» - Στις 22 Σεπτεμβρίου η δίκη του

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ στέλνει «ανατολική φρουρά» στα σύνορα με τη Ρωσία

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο ρόλος του πατέρα του και η εξομολόγηση

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ