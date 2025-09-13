Αδιανόητο περιστατικό στην Πεντέλη: 12χρονος ξυλοκοπήθηκε από ανήλικους και κατέληξε στο νοσοκομείο

Ξανά στο προσκήνιο το φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων

Κατερίνα Ρίστα

Αδιανόητο περιστατικό στην Πεντέλη: 12χρονος ξυλοκοπήθηκε από ανήλικους και κατέληξε στο νοσοκομείο
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
Ένα περίεργο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πεντέλη πριν λίγα 24ωρα.

Σύμφωνα με καταγγελία μητέρας, ο 12χρονος γιος της έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ανήλικους μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, απέναντι από γνωστή ταβέρνα της περιοχής. Το παιδί βρέθηκε χτυπημένο σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – είχε καταναλώσει και ποσότητα αλκοόλ.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα ιδιωτικού νοσοκομείου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί διαπίστωσαν τραύματα στο σώμα του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό, όχι μόνο για την αγριότητα που έδειξαν οι ανήλικοι δράστες αλλά και για το γεγονός ότι το θύμα είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο το φαινόμενο της βίας μεταξύ ανηλίκων και την εύκολη πρόσβαση τους στο αλκοόλ. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό και κάτω από ποιες συνθήκες το παιδί κατανάλωσε αλκοόλ.

Σχόλια

