Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Σπαρτουλιά Αρχαίας Ολυμπίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά σε δασική έκταση σε δύο μέτωπα, ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9), λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι, στην Τ.Κ. Σπαρτουλιάς Αρχαίας Ολυμπίας.

Όπως αναφέρει το ilianemerosi.gr, για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 16 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

