Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 5 ψαράδων - Εντοπίστηκαν σώοι
Οι ψαράδες κατάφεραν να βγουν στην ακτή και είναι καλά στην υγεία τους
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 5 ψαράδων που νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου έπεσαν με το αλιευτικό τους πάνω σε βραχώδη ακτή στον Θερμαϊκό Κόλπο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό οι ψαράδες κατάφεραν να βγουν μονοι τους στην ακτή στην περιοχή Αγγελοχώρι Νέας Μηχανιώνας και είναι καλά στην υγεία τους.
Στην επιχείρηση που στήθηκε για τον εντοπισμό τους συμμετείχαν ένα πλωτό μέσο του Λιμενικού, ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Σιέρα Λεόνε και 1 ιδιωτικό σκάφος.
Τις έρευνες συνέδράμε και ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος που ποραγματοποίησε έρευνες στην ακτή.
