Αναστάτωση στα τρένα: Έκοψαν τις οπτικές ίνες στο σιδηροδρομικό δίκτυο μεταξύ Θήβας και Δαύλειας

Το πρωί της Κυριακής στις 05:45, σημειώθηκε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου μεταξύ Θήβας και Δαύλειας.

Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή επικοινωνίας και την αδυναμία χειρισμού στους ενδιάμεσους σταθμούς, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στην κυκλοφορία των τρένων. Άμεσα στο σημείο βρέθηκαν συνεργεία για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ το προσωπικό κυκλοφορίας προέβη στις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της κίνησης.

Μέσα σε λιγότερο από 18 ώρες, η λειτουργία επανήλθε πλήρως, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο κανείς από το επιβατικό κοινό. Κατά την αυτοψία των τεχνικών εντοπίστηκε ότι η βλάβη δεν ήταν τυχαία: οι οπτικές ίνες είχαν κοπεί με ψαλίδι, γεγονός που υποδηλώνει δολιοφθορά.

Το περιστατικό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τα αίτια και τις ευθύνες. Η γρήγορη και συντονισμένη αντίδραση των συνεργείων απέτρεψε μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία της ασφάλειας και της συνεχούς παρακολούθησης του σιδηροδρομικού δικτύου.