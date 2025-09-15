Χανιά: Στα χέρια της Πυροσβεστικής εμπρηστής – Κατηγορείται για 10 πυρκαγιές

Στα χέρια της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Χανίων βρίσκεται ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη χθες, 14 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο κατηγορούμενος φέρεται να ευθύνεται για δέκα εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν την ίδια ημέρα στις περιοχές Περιβόλια και Νέα Χώρα του Δήμου Χανίων. Συγκεκριμένα, πέντε πυρκαγιές ξέσπασαν σε κάδους απορριμμάτων και άλλες πέντε σε ξηρά χόρτα και καλάμια.

Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής για να απολογηθεί.

