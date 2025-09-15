Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας - Για τις 18 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η δίκη του

Ο 24χρονος Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού έντεχνου ερμηνευτή Σωκράτη Μάλαμα, οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09) στον εισαγγελέα μετά από επεισόδιο με αστυνομικό της ΟΠΚΕ.

Mε απόφασγ Εισαγγελέα η δίκη πήρε αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, εκείνος και ένας φίλος του ήρθαν σε αντιπαράθεση με οδηγό ταξί, χτυπώντας τις πόρτες του οχήματος.

Απολογία στον εισαγγελέα του 20χρονου μουσικού, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025. Eurokinissi

Κατά τον έλεγχο που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν οι αστυνομικοί, ο νεαρός αντιστάθηκε και φέρεται να εξύβρισε τους άνδρες της ΕΛΑΣ. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον οδηγήσουν στο περιπολικό για εξακρίβωση στοιχείων, ο Γιάννης Μάλαμας χτύπησε δύο φορές με το κεφάλι του έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φέρει τραύματα στο αριστερό ζυγωματικό και μεταφέρθηκε στο 401 ΣΝ για τις πρώτες βοήθειες. Ο θερμόαιμος νεαρός μεταφέρθηκε στο ΑΤ Ακροπόλεως και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες.

Ο Γιάννης Μάλαμας Eurokinissi

Οι δηλώσεις της μητέρας του Γιάννη Μάλαμα

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η μητέρα του ανέφερε: «Δεν ήμουν εκεί, όπως και κάθε μάνα δεν ήταν στις εξόδους του γιου της. Ξέρω όμως ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο και ευγενικό παιδί. Δεν είχε ποτέ κανείς πρόβλημα μαζί του και σίγουρα για να αντιδράσει, δέχτηκε δράση την οποία δεν άντεχε, δεν ξέρω, υποθέτω. Θέλω να το τονίσω, όταν ξέρω περισσότερα θα σας πω.

Είναι 24 χρόνων, δεν μου είπε κάτι όταν το συνάντησα. Εγώ δεν θα μιλήσω γιατί είμαι η μαμά του. Ας μιλήσουν αυτοί που τον ξέρουν».

Σε βάρος του Γιάννη Μάλαμα σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες.