Λάρισα: Παιδάκι ξέφυγε από την προσοχή της δασκάλας και περιπλανιόταν στο δρόμο μόνο του

Ένα περιστατικό που θορύβησε τους γονείς όχι μόνο του επτάχρονου παιδιού, αλλά και αυτούς των συμμαθητών του, έλαβε χώρα πριν μερικές ημέρες σε ολοήμερο σχολείο της Λάρισας.

Το παιδάκι ξέφυγε από την προσοχή της δασκάλας του για μια στιγμή και εντάχθηκε στο γκρουπ των παιδιών που σχολούσαν 1 το μεσημέρι, ενώ το τμήμα του σχολούσε στις 4 μ.μ. Και ενώ όλα τα άλλα παιδάκια που σχόλασαν παρελήφθησαν από τους γονείς ή συνοδούς τους για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, εκείνο έμεινε έξω στον δρόμο αναμένοντας τους δικούς του γονείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, μια άλλη μητέρα το είδε να στέκεται στο σημείο ολομόναχο, και αφού το ρώτησε τι περιμένει κατάλαβε τι ακριβώς είχε συμβεί ειδοποιώντας τους γονείς του παιδιού που έσπευσαν να ζητήσουν εξηγήσεις από την διεύθυνση του σχολείου και τη δασκάλα η οποία ζήτησε φυσικά συγγνώμη για το περιστατικό, υποσχόμενη ότι δεν πρόκειται να ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.

Διαβάστε επίσης