Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του

Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμα του στο κέντρο της Λάρισας το βράδυ της Κυριακής λίγο πριν τις 9.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του larissanet.gr, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος.

Για το συμβάν ζητήθηκε νεκροψία – νεκροτομή του 75χρονου ενώ τη σχετική έρευνα διενεργεί το Α.Τ. Λάρισας.