Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
Τη σχετική έρευνα διενεργεί το Α.Τ. Λάρισας.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμα του στο κέντρο της Λάρισας το βράδυ της Κυριακής λίγο πριν τις 9.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του larissanet.gr, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος.
Για το συμβάν ζητήθηκε νεκροψία – νεκροτομή του 75χρονου ενώ τη σχετική έρευνα διενεργεί το Α.Τ. Λάρισας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του
23:27 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ηράκλειο: Συνελήφθη 20χρονος με αδυναμία στις μοτοσικλέτες
23:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στον Πύργο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο κτήμα του
22:59 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ