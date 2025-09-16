Ακαδημία Πλάτωνος: Πήρε φωτιά το στρώμα και επεκτάθηκε σε όλο το διαμέρισμα

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 06:00 το πρωί της Τρίτης σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Μελαμπόδος, στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιο, όταν το στρώμα άρπαξε φωτιά από αναμμένο τσιγάρο που κρατούσε ο ηλικιωμένος ένοικος.

Οι φλόγες γρήγορα επεκτάθηκαν και σε άλλα δωμάτια του σπιτιού.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, ενώ ο ηλικιωμένος, που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης, απομακρύνθηκε με ασφάλεια χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, τους οποίους ειδοποίησαν γείτονες.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Ο ένοικος είναι καλά στην υγεία του και έχει εγκαταλείψει το διαμέρισμα του.