Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε το 112
Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.
Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Σχόλια
Trending
Φωτιά τώρα στου Ρέντη
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:26 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Vooeeton: Ο θρυλικός Γιάννης Ντρενογιάννης επιστρέφει με 5 νέα τραγούδια
17:24 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δούκας κατά Λοβέρδου, αλλά με αιχμές προς κάθε... «εξουσιολαγνεία»
17:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε το 112
17:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: Προφανώς ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης
15:27 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ