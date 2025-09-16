Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».