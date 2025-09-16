Φωτιά τώρα στην Άνδρο - Στη μάχη και εναέρια μέσα
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου.
Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερα του Π.Σ., 5 οχήματα, εθελοντές και δύο αεροσκάφη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:58 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο
15:08 ∙ WHAT THE FACT
Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»
15:01 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Έριξε τα… τείχη η NBL για τους «πράσινους»
15:01 ∙ WHAT THE FACT
Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά
14:55 ∙ WHAT THE FACT
Άνδρας πέθανε και περιγράφει τι είδε στην άλλη πλευρά του «τούνελ»
12:47 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»
14:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ