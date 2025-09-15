Φωτιά στα Καμένα Βούρλα: Επιχειρούν εναέρια μέσα
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Καμένα Βούρλα το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09), με τη φωτιά να βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Καμένα Βούρλα κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, ενώ στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Η πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στον Άγιο Σεραφείμ, ξεκίνησε από ξερά χόρτα και επεκτάθηκε σε καλαμιές, με αποτέλεσμα να λάβει γρήγορα διαστάσεις.
