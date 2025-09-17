Βόλος: Nεαροί κρύβονται σε μπαλκόνια και πετούν αυγά σε ανυποψίαστους περαστικούς

Μια κακόγουστη και επικίνδυνη φάρσα από παρέες νεαρών έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες αναστάτωση στο κέντρο του Βόλου. Σύμφωνα με καταγγελίες από πολίτες, οι νεαροί κρύβονται σε μπαλκόνια πολυκατοικιών και ταράτσες και πετούν αυγά σε ανυποψίαστους περαστικούς, μετατρέποντας μια απλή βόλτα στο κέντρο σε δυσάρεστη εμπειρία.

Όπως αναφέρει το thenewspaper.gr, τα παράπονα πολιτών πολλαπλασιάζοντια καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που δέχθηκαν «επίθεση» από τα απρόσμενα ιπτάμενα… αυγά.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν στις καταγγελίες τους, δεν πρόκειται απλώς για μια φάρσα που λερώνει ρούχα, αλλά για μια πράξη που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία εκτοξεύονται τα αυγά.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που κατέγραψε με το κινητό της τηλέφωνο μία νεαρή κοπέλα, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο των νεαρών. Οι άγνωστοι την «έλουσαν» στην κυριολεξία με αυγά, τα οποία έσπασαν πάνω στο κορμί της, λερώνοντάς την από την κορυφή μέχρι τα ρούχα της, ενώ ένα από αυτά την χτύπησε και στο πρόσωπο. Το βίντεο προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και πλήθος επικριτικών σχολίων για τη συμπεριφορά των νεαρών.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής ζητούν την παρέμβαση των αρχών, τονίζοντας ότι η φάρσα έχει ξεπεράσει τα όρια του αστείου και εξελίσσεται σε επικίνδυνο φαινόμενο. Όπως αναφέρουν, η Αστυνομία οφείλει να εντοπίσει και να συνετίσει τους δράστες, πριν συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα.

