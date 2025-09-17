Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο που ξέσπασε στα Μεταξάτα

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) στα Μεταξάτα Κεφαλονιάς.

Όποως αναφέρει το inkefalonia.gr, οι πυροσβέστες κατάφεραν στις 21:00 περiπου το βράδυ περιορίσουν τη φωτιά και πλέον δίνου μάχη με μικροεστίες που παραμένουν.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το απόγευμα εστάλη και μήνυμα 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα να εκκενώσουν προς Αργοστόλι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων, μεταξύ τους 18 πυροσβέστες με μία ομάδα

πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη.

Συνδρομή υπήρχε και από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι τη δύση του ήλιου πετούσαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

